"Ты секси, малая!" Дочь Ющенко показала татуировку внизу живота

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина обнародовала снимки в микрошортах.

Виталина Ющенко: Ну что же, время бежит, а я за ним Фото: Vitalina Yushchenko / Facebook

40-летняя дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина на своей странице в Facebook разместила коллаж из трех снимков: 2007-го и двух 2020 года.

На всех фотографиях дочь Ющенко запечатлена в микрошортах с низкой посадкой, высоких сапогах. На первом и третьем снимках – в топе, на втором – в куртке.

"Ну что же, время бежит, а я за ним", – написала она.

Дочь Ющенко отметила, что первое фото было сделано на показе модельера Олеси Телиженко. На третьем фото внизу живота Виталины Ющенко видна объемная татуировка. На фото 2007-го года ее еще нет.

Фото: Vitalina Yushchenko / Facebook

"Тростиночка", – прокомментировал дизайнер Жан Грицфельдт.

"Ты секси, малая!" – написал Зиновий Козак.

Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года.



Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.