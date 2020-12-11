"Ты секси, малая!" Дочь Ющенко показала татуировку внизу живота

40-летняя дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина на своей странице в Facebook разместила коллаж из трех снимков: 2007-го и двух 2020 года.
На всех фотографиях дочь Ющенко запечатлена в микрошортах с низкой посадкой, высоких сапогах. На первом и третьем снимках – в топе, на втором – в куртке.
"Ну что же, время бежит, а я за ним", – написала она.
Дочь Ющенко отметила, что первое фото было сделано на показе модельера Олеси Телиженко. На третьем фото внизу живота Виталины Ющенко видна объемная татуировка. На фото 2007-го года ее еще нет.
"Тростиночка", – прокомментировал дизайнер Жан Грицфельдт.
"Ты секси, малая!" – написал Зиновий Козак.
Виталина Ющенко, старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года.
Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.