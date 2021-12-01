"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь

Виталина Ющенко: Мне эта птица нравится Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Виталина Ющенко позирует в кадре в летнем наряде, состоящем из длинной юбке и короткого топа, который надела на голое тело.

На одном из фото дочь Ющенко изображена возле пеликана с высоко поднятой рукой, засветив при этом голую грудь.

"Мне эта птица нравится так, что держите меня семеро", – поделилась эмоциями дочь президента.

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