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01 декабря, 2021
 
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"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь

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Виталина Ющенко: Мне эта птица нравится
Виталина Ющенко: Мне эта птица нравится
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Старшая дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко, 41-летняя Виталина Ющенко, которая сейчас находится во Флориде (США), 30 ноября разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена возле водоема во время кормления пеликанов.

Виталина Ющенко позирует в кадре в летнем наряде, состоящем из длинной юбке и короткого топа, который надела на голое тело.

На одном из фото дочь Ющенко изображена возле пеликана с высоко поднятой рукой, засветив при этом голую грудь.

"Мне эта птица нравится так, что держите меня семеро", – поделилась эмоциями дочь президента.

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: грудь, Виталина Ющенко
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