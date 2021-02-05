19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео

19-летняя внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко Доменика Ющенко призналась, что мечтала об участии в проекте "1+1" "Голос країни" в течение семи лет.

Доменика Ющенко родилась в 2001 году Фото: domenika_yushchenko / Instagram

19-летняя внучка третьего украинского президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" нового сезона шоу "1+1" "Голос країни". Программа с ее участием выйдет в эфир 7 февраля, сообщается на странице проекта в Instagram.

По словам внучки Ющенко, она мечтала об участии в проекте в течение семи лет. На сцене она исполнит песню украинской группы Kazka "Плакала".

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На своей странице в Instagram внучка экс-президента Украины опубликовала снимки, сделанные во время участия в съемках.

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Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать – дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец – гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар.

Первый сезон телешоу "Голос країни" вышел на "1+1" в 2011 году. Проект является адаптацией формата The Voice, созданного медиамагнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.

Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин стал ведущим бэкстейджа.