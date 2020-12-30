Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"

По словам украинского ведущего Славы Демина, он будет освещать в новом сезоне шоу "Голос країни" закулисье проекта.

Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин стал ведущим бэкстейджа в новом сезоне шоу "Голос країни" на "1+1". Об этом он сообщил 29 декабря на своей странице в Instagram.

"Покажу вам все закулисье 11-го сезона – эксклюзивные подробности об участниках, тренерах и даже некоторых закулисных серых кардиналах", – анонсировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Премьера нового сезона шоу "Голос країни" состоится в 2021 году. Тренерами проекта стали певицы Тина Кароль и Dorofeeva, а также певцы Олег Винник и Monatik.

В десятом сезоне шоу ведущим бэкстейджа был шоумен и руководитель авторской студии "Квартал 95" Артем Гагарин.