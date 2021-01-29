Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором

Участник нового сезона "Голосу країни" на "1+1" Тема Паучек, исполнивший во время слепых прослушиваний композицию "Гуцулка Ксеня" в современной аранжировке, признался, что в 2017 году уже пытался попасть на проект, но тогда у него ничего не вышло.

Паучек: Я пришел на проект, чтобы получить опыт Фото: Голос країни (Voice of the Country) / Facebook

Участник нового сезона "Голосу країни" на "1+1" Тема Паучек в интервью, которое 29 января опубликовано на сайте "Факты", рассказал, что зарабатывает на жизнь благодаря своему блогу, хотя по профессии является автомехаником.

"Я тот автомеханик, который даже не знает, как правильно пользоваться ключами. Я блогер. Это приносит мне доход", – сообщил Паучек

По его словам, до того, как переехать в Ивано-Франковск и заняться блогерством, он работал в Черновцах звукоинженером и подрабатывал аниматором.

Комментируя участие в шоу, блогер признался, что пришел на проект ради опыта.

"У меня нет каких-то ожиданий. Я пришел, чтобы получить опыт, который ценнее всего", – заявил Паучек.

Он подчеркнул, что это его вторая попытка стать участником шоу – впервые он пришел на кастинг в 2017 году, но "тогда ничего не получилось".

Отвечая на вопрос о личной жизни, Паучек признался, что его избранница Лера работает маркетологом и поддерживает его в начинаниях.

"Мы постоянно вместе, и в Киев на съемки тоже приезжаем вдвоем", – подытожил он.

Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин стал ведущим бэкстейджа.

Паучек во время "слепых прослушиваний" исполнил композицию "Гуцулка Ксеня" в современной аранжировке, во время которой к нему повернулись все четыре тренера. Блогер решил пойти в команду Monatik.

Первый сезон телешоу "Голос країни" вышел на "1+1" в 2011 году. Проект является адаптацией формата The Voice, созданного медиамагнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.