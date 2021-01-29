Бульвар Шоубиз
 
29 января, 2021
 
Новости

Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором

Участник нового сезона "Голосу країни" на "1+1" Тема Паучек, исполнивший во время слепых прослушиваний композицию "Гуцулка Ксеня" в современной аранжировке, признался, что в 2017 году уже пытался попасть на проект, но тогда у него ничего не вышло.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Паучек: Я пришел на проект, чтобы получить опыт
Паучек: Я пришел на проект, чтобы получить опыт
Фото: Голос країни (Voice of the Country) / Facebook

Участник нового сезона "Голосу країни" на "1+1" Тема Паучек в интервью, которое 29 января опубликовано на сайте "Факты", рассказал, что зарабатывает на жизнь благодаря своему блогу, хотя по профессии является автомехаником.

"Я тот автомеханик, который даже не знает, как правильно пользоваться ключами. Я блогер. Это приносит мне доход", – сообщил Паучек

По его словам, до того, как переехать в Ивано-Франковск и заняться блогерством, он работал в Черновцах звукоинженером и подрабатывал аниматором.

Комментируя участие в шоу, блогер признался, что пришел на проект ради опыта.

"У меня нет каких-то ожиданий. Я пришел, чтобы получить опыт, который ценнее всего", – заявил Паучек.

Он подчеркнул, что это его вторая попытка стать участником шоу – впервые он пришел на кастинг в 2017 году, но "тогда ничего не получилось".

Отвечая на вопрос о личной жизни, Паучек признался, что его избранница Лера работает маркетологом и поддерживает его в начинаниях.

"Мы постоянно вместе, и в Киев на съемки тоже приезжаем вдвоем", – подытожил он.

Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин стал ведущим бэкстейджа.

Паучек во время "слепых прослушиваний" исполнил композицию "Гуцулка Ксеня" в современной аранжировке, во время которой к нему повернулись все четыре тренера. Блогер решил пойти в команду Monatik.

Первый сезон телешоу "Голос країни" вышел на "1+1" в 2011 году. Проект является адаптацией формата The Voice, созданного медиамагнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.

Теги: Голос країни, Monatik, блогеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
Наталия ДВАЛИ
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
Дмитрий ГОРДОН
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
Кекелия показала девятимесячного сына
Кекелия показала девятимесячного сына
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Названы дата и место прощания с Лановым
Названы дата и место прощания с Лановым
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS