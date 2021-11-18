  Ведущая "Орла и решки" Michelle Andrade рассказала о своих гонорарах на проекте

Michelle Andrade о гонорарах на шоу "Орел и решка": У каждого по-разному. Смотря, какие условия ты ставишь Фото: mishvirmish / Instagram

"Правда, что сейчас в среднем гонорар у ведущего "Орла и решки" за одну программу от $1 тыс. (порядка 26,4 тыс. грн)?" – спросил у певицы ведущий Слава Демин.

"У каждого по-разному. Смотря, какие условия ты ставишь. О контракте можно говорить – сколько тебе нужно", – заявила артистка.

"Ну у тебя от $1 тыс. до двух?" – уточнил Демин.

"Может, даже и больше, – не стала конкретизировать Michelle Andrade. – Все, что касается бюджета, я не люблю разглашать. Все-таки это ваши личные договоренности".

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube