"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь

На некоторых фото также видна голая грудь певицы.

"Обожаю эту фотосессию! И образы – одни из любимых. Какой вам больше нравится?" – спросила она.

View this post on Instagram Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

"С каждой фотосессией жопа у Мишель все больше", – прокомментировал подписчик marktsar399.

"Ни хрена себе жопу отъела!" – отметил andrejkolomojskij.

"Она не отъела, а наприседала, занимаясь в зале", – заявила _alise_20.