"Детка, ты меня волнуешь", "Офигенная", "Взрыв". Michelle Andrade обнажила грудь и ноги

В подписи к публикации 25-летняя Andrade отметила свое новое интервью для одного из изданий.

Подписчики поставили под фото певицы больше 12 тыс. лайков.

"Взрыв", – написал пользователь mazhora.music.

"Уф, детка, ты меня волнуешь", – отреагировал bondarenko9091.

"Офигенная", – прокомментировал grek4402.

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В 10-м сезоне шоу "Орел и решка" певица вместе с коллегой Позитивом (Алексеем Завгородним) была приглашенной ведущей первого эпизода проекта, съемки которого проходили на ее родине, в Боливии.

В мае 2021 года стало известно, что артистка будет вести все выпуски в новом сезоне. Ее соведущим стал украинский блогер Кирилл Макашов.