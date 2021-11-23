"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку

"Я думаю, не стоит говорить о том, что будет жарко, да?" – сделала певица подпись к публикации, в которой также указано, где и когда можно будет увидеть ее новое выступление.

"Хорош, уже все руки стер!" – написал novikovv_official_ под фото певицы.

"Вау, какая горячая", – отметил miroslav_23_.

"Горячая штучка", – оставил свой коммент petr.official_by_dp.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)