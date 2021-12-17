Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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"Лучшее решение", "Голой завтракать самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной

Седокова устроила в отеле "голый завтрак"
Седокова устроила в отеле "голый завтрак"
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 17 декабря разместила в Instagram серию снимков, которые были сделаны в Монако, куда она отправилась отмечать свое 39-летие.

На заглавном фото артистка запечатлена полностью голой за сервированным столом в номере отеля. На других фото она показала вид из своего окна, устеленную лепестками роз кровать, прогулку по городу и свой завтрак.

"Голый завтрак. А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки. Пусть эти воспоминания останутся в моем фотоальбоме", – написала она.

"Лучшее решение", – прокомментировали фолловеры.

"Голой завтракать самый кайф", – написали поклонники.

Контекст:

В 2002 году Седокова работала на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год она была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".

Теги: Монако, Анна Седокова, певица, грудь
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