"Лучшее решение", "Голой завтракать самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной

На заглавном фото артистка запечатлена полностью голой за сервированным столом в номере отеля. На других фото она показала вид из своего окна, устеленную лепестками роз кровать, прогулку по городу и свой завтрак.

"Голый завтрак. А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки. Пусть эти воспоминания останутся в моем фотоальбоме", – написала она.

"Лучшее решение", – прокомментировали фолловеры.

"Голой завтракать самый кайф", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)