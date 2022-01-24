"Выглядит горячо!" Рианна снялась обнаженной полностью

"Сияющая звезда", – подписали фото.
Рианна позировала, наклонившись вперед. Она показала голую грудь и пах.
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"Выглядит горячо!" – прокомментировал подписчик jason.r71thomas.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.