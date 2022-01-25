"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота

"Без макияжа, без границ. В этом году мы не использовали макияж на нашей маркетинговой съемке. Надеюсь, вы влюбитесь в моих моделей так же быстро", – написала она.

Клум анонсировала выход нового сезона шоу на немецком канале ProSiebenп 3 февраля.

На плакате она запечатлена в цикламеновом платье с высоким разрезом и огромным декольте. Модель засветила голую грудь и сдвинула ткань платья, оголив низ живота.

Также на постере запечатлены участницы проекта разного возраста и комплекции. На них одежда красного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)