"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота

"Без макияжа, без границ. В этом году мы не использовали макияж на нашей маркетинговой съемке. Надеюсь, вы влюбитесь в моих моделей так же быстро", – написала она.
Клум анонсировала выход нового сезона шоу на немецком канале ProSiebenп 3 февраля.
На плакате она запечатлена в цикламеновом платье с высоким разрезом и огромным декольте. Модель засветила голую грудь и сдвинула ткань платья, оголив низ живота.
Также на постере запечатлены участницы проекта разного возраста и комплекции. На них одежда красного цвета.
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Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.