"Нам очень жаль". Победители "Евровидения 2021" Måneskin отложили тур 2022 года по Европе

Måneskin: Мы должны сообщить вам, что вынуждены отложить весь тур 2022 года Фото: maneskinofficial Instagram

"Привет, ребята! Нам очень жаль, но мы должны сообщить вам, что вынуждены отложить весь тур 2022 года по Европе и ArenasTour в Италии из-за ситуации с Covid-19. Нам очень жаль. Мы много работали для этого тура, все было готово к выступлению, но, к сожалению, в последние несколько дней у нас были плохие новости о вместимости залов", – отметили в посте.

Måneskin объяснили, что столкнулись с отдельным правилами проведения концертов в каждой стране, выполнение которых они не могут гарантировать.

"Мы должны давать наши концерты в полной безопасности для всех", – подчеркнули музыканты.

Новые даты концертов они намерены назвать не позднее 1 марта 2022 года.

"Спасибо за ваше терпение и поддержку. Мы все вместе в этой ситуации, поэтому нам просто нужно держаться, но мы приедем. Вернемся. И, клянемся, будет еще лучше", – заверил коллектив.

Они добавили, что шоу, которые проводятся под открытым небом, отменены не будут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ma * neskin (@maneskinofficial)

Концертный тур Måneskin планировали начать 6 февраля в Лондоне (Великобритания), а завершить 14 марта в Риге (Латвия). Музыканты должны были выступить в Киеве 7 марта. Концерт планировался в StereoPlaza. На 25 января все билеты проданы.