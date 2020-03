В Киеве выступит группа Liverpool Legends

Группа Liverpool Legends из США исполнит 7 марта в украинской столице хиты британского коллектива The Beatles.

Американская группа Liverpool Legends, основанная родной сестрой участника британского коллектива The Beatles Джорджа Харрисона Луизой Хариссон, впервые выступит в Киеве.Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила компания Magic Box.

Liverpool Legends привезут программу The Greatest Hits охватывающую разные периоды творчества The Beatles.

"Люди любой возрастной группы и расы обожают The Beatles. Их музыка, их призыв к миру и любви до сих пор действуют, и прекрасно именно то, что каждое новое поколение открывает для себя эту группу и понимает, что это лучшие песни, написанные за все времена. Группа The Beatles повлияла на жизнь каждого человека в мире. Очевидно, именно из-за запрета коллектива в СССР в 1960-х годах у людей в этой стране появилась страсть к The Beatles, поскольку им пришлось приложить максимум усилий, чтобы тайно получить записи", – так музыканты объяснили любовь к творчеству The Beatles на постсоветском пространстве.

Liverpool Legends – одна из немногих групп, исполняющая кавер-версии песен The Beatles, которая была одобрена музыкантом Полом Маккартни.

"После нескольких лет по-настоящему сильной дружбы с Луизой Харрисон мы решили, что хотим собрать действительно особое шоу под названием Beatles Tribute Show. То, чем она будет гордиться, будучи частью этого, и то, о чем Джордж мог бы сказать, что это крутая идея, если бы был жив!" – отметили участники коллектива Liverpool Legends.

Группа Liverpool Legends была номинирована на премию "Грэмми" в 2012 году с альбомом песен The Beatles, а интервью Луизы Харрисон – в категории "Лучший альбом разговорного жанра".

Концерт состоится 7 марта в 19.00 в Caribbean Club. Билеты на концерт в Киеве можно купить ЗДЕСЬ.