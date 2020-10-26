Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2020
 
Новости

Freedom-jazz Girls Band презентует в Киеве новое шоу

30 октября украинское музыкальное кабаре Freedom-jazz Girls Band исполнит авторские песни и мировые хиты в собственной аранжировке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Freedom-jazz Girls Band: Это будет особенная встреча с нашим дорогим зрителем
Freedom-jazz Girls Band: Это будет особенная встреча с нашим дорогим зрителем
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert Hall

30 октября украинское музыкальное кабаре Freedom-jazz Girls Band сыграет концерт в столичном Caribbean Club Concert Hall. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба Caribbean.

Джазетки готовят Sax Live Show Best Songs, в котором объединили песни и номера из разных шоу. В программе авторские песни и мировые хиты Paparazzi, Vitamin D, The Show Must Go On, Personal Jesus, Music, Du Hast, "Тает лед". Все композиции прозвучат в специально созданных аранжировках.

"Это будет особенная встреча с нашим дорогим зрителем. Мы подготовили все лучшее и сразу! Знаете, как у девушек бывает настроение надеть на себя все самое-самое новое сразу?! Вот так и мы решили объединить самое яркое из наших шоу как истинные коллекционеры впечатлений. Будем блистать и переливаться музыкальными красками. Ждем каждого разделить этот вечер с нами!" – рассказали джазетки.

Режиссер театрализованного шоу – хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Елена Коляденко.

Купить билеты на Sax Live Show Best Songs можно здесь.

Теги: концерт, шоу, билеты, Freedom-jazz, Caribbean Club Concert Hall
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
Наталия ДВАЛИ
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS