Freedom-jazz Girls Band презентует в Киеве новое шоу

30 октября украинское музыкальное кабаре Freedom-jazz Girls Band исполнит авторские песни и мировые хиты в собственной аранжировке.

30 октября украинское музыкальное кабаре Freedom-jazz Girls Band сыграет концерт в столичном Caribbean Club Concert Hall. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба Caribbean.

Джазетки готовят Sax Live Show Best Songs, в котором объединили песни и номера из разных шоу. В программе авторские песни и мировые хиты Paparazzi, Vitamin D, The Show Must Go On, Personal Jesus, Music, Du Hast, "Тает лед". Все композиции прозвучат в специально созданных аранжировках.

"Это будет особенная встреча с нашим дорогим зрителем. Мы подготовили все лучшее и сразу! Знаете, как у девушек бывает настроение надеть на себя все самое-самое новое сразу?! Вот так и мы решили объединить самое яркое из наших шоу как истинные коллекционеры впечатлений. Будем блистать и переливаться музыкальными красками. Ждем каждого разделить этот вечер с нами!" – рассказали джазетки.

Режиссер театрализованного шоу – хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Елена Коляденко.

