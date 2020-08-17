"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". В Киеве состоится камерный концерт

Выступление джазмена Алексея Когана 18 августа в Киеве станет заключительным в летнем сезоне шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом".

Вечер соединит в себе музыкальную часть и рассказы Когана о джазе и его исполнителях Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert Hall

18 августа в Киеве состоится концерт из серии "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall, в котором состоится мероприятие.

Выступление станет заключительным в летнем сезоне шоу.

"Меломанами доказано, что джазовые концерты улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет. Камерный формат, всемирно известные композиции в исполнении виртуозных музыкантов, невыдуманные джазовые истории от Алексея Когана", – говорится в описании концерта.

Вечер соединит в себе музыкальную часть и рассказы Когана о джазе и его исполнителях.

Проект "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" появился в 2014 году. Более шести лет поклонники джаза собираются в Caribbean Club Concert Hall на этих мероприятиях.

Билеты на шоу 18 августа можно приобрести здесь.