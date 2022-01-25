"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой

"Для меня лучший отпуск – пальмы, солнце, море. Здесь много любителей зимнего отдыха?" – спросила она.

Певица предстала в раздельном купальнике с миниатюрным бюстгальтером и микробикини на завязках. В движении она крупным планом выставила промежность перед объективом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Так некрасиво трусы надела", – заявила подписчица tatianano90.

"Ну, там такой пельмень, что не помешается в обычные трусы, – отметил faizali_sabzalizoda.

"Вареник – всем вареникам вареник", – добавил он же.

"Бабушкин вареник!" – написал vitalii_artist.