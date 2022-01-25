"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой

"Для меня лучший отпуск – пальмы, солнце, море. Здесь много любителей зимнего отдыха?" – спросила она.
Певица предстала в раздельном купальнике с миниатюрным бюстгальтером и микробикини на завязках. В движении она крупным планом выставила промежность перед объективом.
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"Так некрасиво трусы надела", – заявила подписчица tatianano90.
"Ну, там такой пельмень, что не помешается в обычные трусы, – отметил faizali_sabzalizoda.
"Вареник – всем вареникам вареник", – добавил он же.
"Бабушкин вареник!" – написал vitalii_artist.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.