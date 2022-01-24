Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2022
 
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Каменских вблизи показала голый пах и грудь

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Каменских станцевала перед камерой
Каменских станцевала перед камерой
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 23 января опубликовала в TikTok видео своего танца на пляже в Мексике.

Певица снялась в бикини с микроплавками, едва прикрывающими промежность. В танце она показала оголенный пах крупным планом, приблизившись к камере.

Также Каменских засветила голую грудь в сильно декольтированном бюстгальтере.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Теги: Мексика, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, грудь, бикини, бюстгальтер, декольте, промежность
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