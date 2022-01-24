"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни

Она снялась в клетчатом пальто, юбке и черных сапогах. Локацией она отметила Сансет Плазу в Западном Голливуде (штат Калифорния, США).

Лопес позировала на фоне плаката фильма "Выходи за меня", в котором исполнила главную роль.

"Моменты в городе", – написала она.

"Самая красивая в мире женщина", – прокомментировала подписчица jlotruelove_.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Лента "Выходи за меня замуж" вышла в 2021 году.