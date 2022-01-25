Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2022
 
Новости

"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук

Асмус: Я не сразу нашла ноутбук на дне ванны
Асмус: Я не сразу нашла ноутбук на дне ванны
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 24 января в Instagram рассказала, как ее ноутбук оказался на дне ванны.

"Ночью я утопила свой ноутбук. Прекрасный дорогущий Mac. Утопила в ванной. Произошло это случайно и очень тупо. А так как в ванне было очень много пены и ванна огромная, я еще не сразу нашла его на дне. Поднимаю, а с него так течет. Страшное зрелище", – рассказала она.

Актриса призналась, что сушила ноутбук феном, клала в рис, ставила на горох, но это не помогло.

"Потом еще полночи слышала из него страшные звуки. Короче, в сервисе даже не приняли, сказали без шансов. Ну ладно, с ноутом я попрощалась сразу же, это было очевидно. Но пытаемся хоть какую-то информацию восстановить из него", – отметила она.

Пост актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена перед зеркалом в серебристом топе.

"Видосы 18+ для взрослых надо в кровати смотреть, а не в ванной", – отметил подписчик vrnstar.

"Хорошо, током не шандарахнуло", – прокомментировала kyzzminichna.

"Главное, сама жива-здорова", – добавил pvulfovich.

"Ситуация дрянь, девочка на фото самая красивая", – написал dimavasilev63.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, компьютеры, сериал, актриса, фото, зеркало, грудь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Посол Израиля в Украине Бродский: Что израильтяне скажут об Украине? Что это страна, в которой президент – еврей
Посол Израиля в Украине Бродский: Что израильтяне скажут об Украине? Что это страна, в которой президент – еврей
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук
"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг
"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг
Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU
Организаторы нацотбора изменили состав финалистов из-за дисквалификации Laud. Он потребовал консультаций с EBU
"Нам очень жаль". Победители "Евровидения 2021" Måneskin отложили тур 2022 года по Европе
"Нам очень жаль". Победители "Евровидения 2021" Måneskin отложили тур 2022 года по Европе
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
"Я прощаюсь". 31-летняя племянница Ротару Sonya Kay объявила о завершении карьеры певицы
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мерилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
  Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу, и назвал ее имя
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
"Жаришка", "Очень сладко". 21-летняя Белодед показала крупным планом голый пах
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS