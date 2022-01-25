"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук

"Ночью я утопила свой ноутбук. Прекрасный дорогущий Mac. Утопила в ванной. Произошло это случайно и очень тупо. А так как в ванне было очень много пены и ванна огромная, я еще не сразу нашла его на дне. Поднимаю, а с него так течет. Страшное зрелище", – рассказала она.

Актриса призналась, что сушила ноутбук феном, клала в рис, ставила на горох, но это не помогло.

"Потом еще полночи слышала из него страшные звуки. Короче, в сервисе даже не приняли, сказали без шансов. Ну ладно, с ноутом я попрощалась сразу же, это было очевидно. Но пытаемся хоть какую-то информацию восстановить из него", – отметила она.

Пост актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена перед зеркалом в серебристом топе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Видосы 18+ для взрослых надо в кровати смотреть, а не в ванной", – отметил подписчик vrnstar.

"Хорошо, током не шандарахнуло", – прокомментировала kyzzminichna.

"Главное, сама жива-здорова", – добавил pvulfovich.

"Ситуация дрянь, девочка на фото самая красивая", – написал dimavasilev63.