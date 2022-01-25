"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук

"Ночью я утопила свой ноутбук. Прекрасный дорогущий Mac. Утопила в ванной. Произошло это случайно и очень тупо. А так как в ванне было очень много пены и ванна огромная, я еще не сразу нашла его на дне. Поднимаю, а с него так течет. Страшное зрелище", – рассказала она.
Актриса призналась, что сушила ноутбук феном, клала в рис, ставила на горох, но это не помогло.
"Потом еще полночи слышала из него страшные звуки. Короче, в сервисе даже не приняли, сказали без шансов. Ну ладно, с ноутом я попрощалась сразу же, это было очевидно. Но пытаемся хоть какую-то информацию восстановить из него", – отметила она.
Пост актриса сопроводила снимком, на котором запечатлена перед зеркалом в серебристом топе.
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"Видосы 18+ для взрослых надо в кровати смотреть, а не в ванной", – отметил подписчик vrnstar.
"Хорошо, током не шандарахнуло", – прокомментировала kyzzminichna.
"Главное, сама жива-здорова", – добавил pvulfovich.
"Ситуация дрянь, девочка на фото самая красивая", – написал dimavasilev63.
Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.