"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть

Автор ролика снимал балерину со спины, крупным планом демонстрируя вертикальную дырку на ее кружевном платье в районе пятой точки.
"Настя, у тебя там какая-то дырочка", – обратился он к балерине во время съемки.
"Ты знаешь, я делаю вид, что так и надо, – ответила Волочкова. – У меня разошлась молния".
"У Анастасии Волочковой порвалось платье в интересном месте", – подписал видео автор публикации.
"Явно пиар, все наигранно. Жалко ее дочь, которая явно стыдится своей матери и живет с отцом", – прокомментировали ролик пользователи сети.
"С такими друзьями-гостями и врагов не нужно", – написали подписчики.
"Кто снимает – он же приглашенный гость, вот и уважение к хозяйке", – отреагировали фолловеры.
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Волочкова внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года время съемок передачи "Пусть говорят" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.
С января 2022 года она состоит в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм.
У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.