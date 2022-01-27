Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
Новости

"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова внесена в базу "Миротворца"
Волочкова внесена в базу "Миротворца"
Фото: volochkova_art / Instagram

26 января администратор личного блога под названием showbiz_www разместил видео с участием российской балерины Анастасии Волочковой, которое было снято 20 января на ее дне рождения.

Автор ролика снимал балерину со спины, крупным планом демонстрируя вертикальную дырку на ее кружевном платье в районе пятой точки.

"Настя, у тебя там какая-то дырочка", – обратился он к балерине во время съемки.

"Ты знаешь, я делаю вид, что так и надо, – ответила Волочкова. – У меня разошлась молния". 

"У Анастасии Волочковой порвалось платье в интересном месте", – подписал видео автор публикации.

"Явно пиар, все наигранно. Жалко ее дочь, которая явно стыдится своей матери и живет с отцом", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"С такими друзьями-гостями и врагов не нужно", – написали подписчики.

"Кто снимает – он же приглашенный гость, вот и уважение к хозяйке", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Волочкова внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года время съемок передачи "Пусть говорят" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов. 

С января 2022 года она состоит в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Теги: терроризм, Анастасия Волочкова, скандал, платье, мода и красота, балерина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть
Брэда Питта заподозрили в тайном романе со шведской певицей Люкке Ли – СМИ
Брэда Питта заподозрили в тайном романе со шведской певицей Люкке Ли – СМИ
  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму
  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму
"Симпатичный пирожок", "Хороший медок". Звезда "Великолепного века" Узерли широко развела ноги для фото
"Симпатичный пирожок", "Хороший медок". Звезда "Великолепного века" Узерли широко развела ноги для фото
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин женится на матери своего сына
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин женится на матери своего сына
"Дважды мы женились, дважды расходились". Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки
"Дважды мы женились, дважды расходились". Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки
"Опять голышом с жопой, писькой, сиськой". Maruv показала на пляже голую грудь, бедра и промежность
"Опять голышом – с жопой, писькой, сиськой". Maruv показала на пляже голую грудь, бедра и промежность
В Китае фильм "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом. Писатель Чак Паланик отреагировал на цензуру
В Китае фильм "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом. Писатель Чак Паланик отреагировал на цензуру
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане подают мясо животного из Красной книги
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане подают мясо животного из Красной книги
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS