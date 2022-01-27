"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть

Автор ролика снимал балерину со спины, крупным планом демонстрируя вертикальную дырку на ее кружевном платье в районе пятой точки.

"Настя, у тебя там какая-то дырочка", – обратился он к балерине во время съемки.

"Ты знаешь, я делаю вид, что так и надо, – ответила Волочкова. – У меня разошлась молния".

"У Анастасии Волочковой порвалось платье в интересном месте", – подписал видео автор публикации.

"Явно пиар, все наигранно. Жалко ее дочь, которая явно стыдится своей матери и живет с отцом", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"С такими друзьями-гостями и врагов не нужно", – написали подписчики.

"Кто снимает – он же приглашенный гость, вот и уважение к хозяйке", – отреагировали фолловеры.

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