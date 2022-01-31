"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым

"Лицемерие и предательство – это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу", – написала она.

"Ну что такое !Ты супер. Пошли все на...", – поддержала Волочкову российская певица Slava.

"Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз", – написала балерина.

"Вы были просто друзьями по постели. Чего обижаться?. Вы и так знали, что это дальше курортного романа не зайдет", – написали подписчики.

"Ждем следующего", – отреагировали пользователи сети.

Бойфренд Волочковой после ее публикации о разрыве ограничил доступ к своей странице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)