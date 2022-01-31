"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым

"Лицемерие и предательство – это очень некрасивые качества человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу", – написала она.
"Ну что такое !Ты супер. Пошли все на...", – поддержала Волочкову российская певица Slava.
"Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз", – написала балерина.
"Вы были просто друзьями по постели. Чего обижаться?. Вы и так знали, что это дальше курортного романа не зайдет", – написали подписчики.
"Ждем следующего", – отреагировали пользователи сети.
Бойфренд Волочковой после ее публикации о разрыве ограничил доступ к своей странице.
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Волочкова познакомилась с Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм, 27 декабря 2021 года на съемках шоу "Давай поженимся", которое вышло на российском "Первом канале".
Ведущие передачи сообщили, что ранее Кузнецов был женат, но расстался с женой после 20 лет брака из-за измен супруги. От этих отношений у него есть сын Кирилл. Фамилию Сергея авторы передачи тогда не называли.
В начале января Волочкова отправилась с Кузнецовым отдыхать на Мальдивы. Пара вернулась в РФ накануне дня рождения Волочковой.
Волочкова внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года время съемок передачи "Пусть говорят" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.