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02 февраля, 2022
 
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"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой

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Волочкова в конце января заявила, что рассталась со своим новым бойфрендом
Волочкова в конце января заявила, что рассталась со своим новым бойфрендом
Фото: depositphotos.com

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 2 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в зеленом комбинезоне со змеиным принтом на фоне балетного станка.

Артистка во время съемки опустила молнию до середины груди, оголив декольте.

"Съемки съемками, а экзерсис по расписанию", – подписала она фото.

"Чистая змея", – прокомментировали фото подписчики. 

"А в костюмчике намного лучше, чем в нижнем белье. Настя, не оголяйтесь. Это ужасно", – написали фолловеры.

"Всегда одна будет", – высказались пользователи сети.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Теги: Анастасия Волочкова, мода и красота, балерина, змея
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