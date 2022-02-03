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03 февраля, 2022
 
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Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла

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Борисова о Волочковой: Мы судились два года назад
Борисова о Волочковой: Мы судились два года назад
Фото: danaborisova_official / Instagram, volochkova_art / Instagram

Российская ведущая Дана Борисова в интервью, которое 28 января вышло на YouTube-канале российской ведущей Елены Ханги, заявила, что в августе 2020 года выиграла суд у российской балерины Анастасии Волочковой.

"Мы судились два года назад. Она подала на меня в суд иск на 1 млн руб. о защите чести, достоинства и деловой репутации – я просто ей при встрече и посредством телеэкранов указывала на ее алкоголизм. Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла. Три заседания было", – рассказала ведущая.

По словам Борисовой, в качестве доказательства ее адвокат предоставил записи со съемок на телевидении с участием Волочковой.

"На съемки на НТВ она сколько раз приходила – там все смеются. На других съемках – она бежит за поездом, падает, поезд уезжает. Я сочувствую Насте, но больше спасать не буду. Она неблагодарная, – подытожила ведущая. – Мы когда запустили эти ролики, ее адвокат сказал: "Мы забираем все требования, только не надо это показывать".

ВИДЕО
Видео: Елена Ханга / YouTube
Контекст:

6 апреля 2020 года Волочкова обратилась в суд с исковым заявлением, обвинив Борисову в распространении недостоверной информации. По словам Борисовой, она заявила, что балерина страдает от алкогольной зависимости и нуждается в реабилитации.

Теги: алкоголь, реабилитация, Анастасия Волочкова, Елена Ханга, алкоголизм, семья, Дана Борисова, балерина, суд, ролик, зависимость
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