"Олежка вернулся! На Мальдивы захотел, проказник". Волочкова в мини-шортах показала объятия с экс-бойфрендом

На первом фото артистка и ее бывший избранник позируют в кадре в полный рост на фоне елки, а на втором снимке запечатлены на диване. При этом на первом фото гость Волочковой изображен в джинсах и розовой рубашке, а на втором он позирует в белой футболке.
Балерина выбрала для съемки первого кадра короткие шорты и майку, оставив волосы распущенными, а на втором фото позирует с гладко зачесанными волосами.
"Желаю всем прекрасного дня", – написала артистка, ограничив возможность комментировать публикацию.
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За несколько минут до публикации совместных фото с Олегом Волочкова заявила в Instagram, что "жизнь необходимо освобождать от ненужных людей и мусора".
"Жаль, что ваша жизнь уже превратилась в такую помойку, что вам не очиститься никогда", – отреагировали фолловеры.
"Анастасия, зачем вы закрыли комментарии к фото Олежки. Я так и не узнала, где купить в провинции трендовые мужские следки", – написала одна из подписчиц Волочковой.
"Ура! Олежка вернулся! На Мальдивы захотел, проказник", – прокомментировали пользователи сети.
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Впервые о своих отношениях с Олегом балерина рассказала в марте 2021 года, показав, как празднует его день рождения. 30 апреля балерина призналась, что ее избранника зовут Олег. После расставания с Олегом Волочкова осенью начала строить отношения с новым возлюбленным по имени Владимир.
С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.
У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.
Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.
Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.