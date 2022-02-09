"Олежка вернулся! На Мальдивы захотел, проказник". Волочкова в мини-шортах показала объятия с экс-бойфрендом

На первом фото артистка и ее бывший избранник позируют в кадре в полный рост на фоне елки, а на втором снимке запечатлены на диване. При этом на первом фото гость Волочковой изображен в джинсах и розовой рубашке, а на втором он позирует в белой футболке.

Балерина выбрала для съемки первого кадра короткие шорты и майку, оставив волосы распущенными, а на втором фото позирует с гладко зачесанными волосами.

"Желаю всем прекрасного дня", – написала артистка, ограничив возможность комментировать публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

За несколько минут до публикации совместных фото с Олегом Волочкова заявила в Instagram, что "жизнь необходимо освобождать от ненужных людей и мусора".

"Жаль, что ваша жизнь уже превратилась в такую помойку, что вам не очиститься никогда", – отреагировали фолловеры.

"Анастасия, зачем вы закрыли комментарии к фото Олежки. Я так и не узнала, где купить в провинции трендовые мужские следки", – написала одна из подписчиц Волочковой.

"Ура! Олежка вернулся! На Мальдивы захотел, проказник", – прокомментировали пользователи сети.