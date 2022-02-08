"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей

"Поздравьте меня. Сегодня подписала окончательную версию договора с промоушеном. Дата боя – 16 марта, пресс-конференция с соперницей – за неделю до боя. Кто будет соперницей, пока неизвестно, идут переговоры с несколькими персонами", – написала Борисова.
Ведущая отметила, что приступила к тренировкам.
"Не хочется выглядеть фриком, поэтому на тренировки собираюсь ходить по-честному. А так – просто полагаюсь на высшую силу. Будет так, как произойдет", – подытожила она.
"Дана, одумайтесь, драться на потеху публике унизительно", – отреагировали подписчики.
"Неужели денег совсем нет, что согласились на это шоу?" – написали пользователи сети.
"Ждем бой с [46-летней российской балериной Анастасией] Волочковой", – прокомментировали публикацию фолловеры.
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Дана Борисова родилась в 1976 году в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".
В 2007 году Борисова родила дочь Полину.
В мае 2020 года ведущая рассказала, что употребляла наркотики, занималась оказанием эскорт-услуг, получая за это до $10 тыс. Борисова подчеркнула, что подобные предложения поступали ей и после того, как она избавилась от наркозависимости.
В начале декабря 2021 года Борисова сделала липосакцию живота, спины и ног.