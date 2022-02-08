"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей

"Поздравьте меня. Сегодня подписала окончательную версию договора с промоушеном. Дата боя – 16 марта, пресс-конференция с соперницей – за неделю до боя. Кто будет соперницей, пока неизвестно, идут переговоры с несколькими персонами", – написала Борисова.

Ведущая отметила, что приступила к тренировкам.

"Не хочется выглядеть фриком, поэтому на тренировки собираюсь ходить по-честному. А так – просто полагаюсь на высшую силу. Будет так, как произойдет", – подытожила она.

"Дана, одумайтесь, драться на потеху публике унизительно", – отреагировали подписчики.

"Неужели денег совсем нет, что согласились на это шоу?" – написали пользователи сети.

"Ждем бой с [46-летней российской балериной Анастасией] Волочковой", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)