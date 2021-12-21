"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции

На снимках ведущая показала, как выглядела в день операции, а также вид живота и пятой точки из серии "до и после".
"Очень хочется от вас лайк за честность. Как считаете – можно ли достичь такого результата с помощью спорта и диет? Готовы ли сами к пластике? Жду такие же честные и откровенные комментарии", – подписала она публикацию.
"Результат? Да ну, ерунда", – прокомментировал vikivovavi.
"Дана, чего-то попы маловато, надо нарастить", – написала irinazhukova8040.
"А я что-то не увидела результатов вообще. Рыхлое тело и плоские ягодицы, никаких четких линий. Вы чем там занимались в этой клинике?" – спросила zhensavrasova.
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Дана Борисова родилась в 1976 году в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".
В 2007 году Борисова родила дочь.
В мае 2020 года ведущая рассказала, что когда употребляла наркотики, занималась оказанием эскорт-услуг, получая за это до $10 тыс. Борисова подчеркнула, что подобные предложения поступали ей и после того, как она избавилась от наркозависимости.
7 декабря Борисова показала в Instagram фото, на которых запечатлена после липосакции.