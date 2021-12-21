"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции

Борисова: Как считаете – можно ли достичь такого результата с помощью спорта и диет? Фото: danaborisova_official / Instagram

На снимках ведущая показала, как выглядела в день операции, а также вид живота и пятой точки из серии "до и после".

"Очень хочется от вас лайк за честность. Как считаете – можно ли достичь такого результата с помощью спорта и диет? Готовы ли сами к пластике? Жду такие же честные и откровенные комментарии", – подписала она публикацию.

"Результат? Да ну, ерунда", – прокомментировал vikivovavi.

"Дана, чего-то попы маловато, надо нарастить", – написала irinazhukova8040.

"А я что-то не увидела результатов вообще. Рыхлое тело и плоские ягодицы, никаких четких линий. Вы чем там занимались в этой клинике?" – спросила zhensavrasova.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)