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08 февраля, 2021
 
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"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что на видео, попавшем в сеть, женщина, самоудовлетворяющая себя, – это она, но ничего общего с историей футболиста Артема Дзюбы здесь нет.

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Борисова: Не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в сети
Борисова: Не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в сети
Фото: danaborisova_official / Instagram

Видео 44-летней российской телеведущей Даны Борисовой попало в сеть. По сообщению MK.ru, его опубликовали несколько Telegram-каналов. Сейчас ролик недоступен, остался скриншот. 

В ролике Борисова ласкает себе грудь, затем опускает руки ниже.

Сама телеведущая отреагировала на появление интимного ролика в интервью российскому "Федеральному агентству новостей".

"Мне прислали ссылочку на это видео, и, должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня. В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, семь – восемь лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики", – заявила она.

Борисова добавила, что на видео "совершенно другая Дана".

"Не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение оказалось следствием опасных экспериментов с ними", – сказала она.

По мнению Борисовой, видео слила актриса Анна Калашникова. Телеведущая объяснила: она, рассказывая историю своей наркозависимости, раскрыла историю их общего с Калашниковой продюсера, погибшего якобы от передозировки шесть лет назад. 

Борисова отметила, что не считает себя "новым Артемом Дзюбой", поскольку ее видео старое.

"Я не новый Дзюба. Мой видос уже "с бородой", ему много лет, и он давно потерял актуальность", – сказала она.

Дана Борисова родилась в 1976 году в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".

В 2007 году Борисова родила дочь. 

В мае 2020 года ведущая рассказала, что когда употребляла наркотики, занималась оказанием эскорт-услуг, получая за это до $10 тыс. Борисова подчеркнула, что подобные предложения поступали ей и после того, как она избавилась от наркозависимости. 

"Но я не поеду. Я знаю, что на трезвую сделать это точно не смогу. А нетрезвая? Я свою трезвость слишком ценю", – объяснила ведущая.

Секс-скандал с Дзюбой разгорелся в начале ноября 2020 года. Телефон Дзюбы взломали и интимный ролик слили в сеть. Сам футболист сказал, что "грешен и, как любой человек, допускает ошибки".

После этого главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов сообщил, что Дзюбу решили не вызывать на ноябрьские сборы команды, чтобы "оградить от излишнего негатива и напряжения" как сборную, так и его самого.

В конце ноября российский "Зенит" вернул Дзюбе повязку капитана, которой тот лишился после скандала с публикацией интимного видео.

Теги: наркотики, телеведущая, Дана Борисова, Анна Калашникова, порно, интим, Артем Дзюба
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