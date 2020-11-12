Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что забеременела, будучи в отношениях с несколькими мужчинами.

Российская телеведущая Дана Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери Полины, так как во время отношений с российским бизнесменом Максимом Аксеновым, которого ранее называла отцом своего ребенка, встречалась и с другими мужчинами. Об этом она рассказала в эфире передачи "На самом деле", которая вышла 11 ноября на российском "Первом канале".

По словам Борисовой, после того как она заявила об этом Аксенову, тот набросился на дочь с ремнем и избил ее.

"Незадолго до этого [избиения] у меня не выдержали нервы терпеть его унижения, и я сказала: "Полина не твоя дочь". Потому что на самом деле я не знаю, чья она. У меня просто был одновременно роман с другим приятным мужчиной. А с Максом жить было очень тяжело. Он меня избивал", – рассказала Борисова.

Ведущая также назвала имя предполагаемого отца дочери, однако генетическая экспертиза опровергла ее слова.

13-летняя Полина, которая также принимала участие в передаче, заявила, что мать, описав в Instagram историю ее избиения отцом, многое преувеличила, а снимки синяков взяла в сети.

"Отец бил, но не настолько", – сообщила дочь Борисовой.

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Видео: Первый канал / YouTube

Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".

Будучи официально в отношениях с Аксеновым, Борисова в 2007 году родила дочь Полину. В 2015 году ведущая вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко, но этот брак распался спустя восемь месяцев.

2 ноября 2020 года Борисова заявила в сети, что Аксенов избил дочь ремнем, когда она пришла к нему в гости.