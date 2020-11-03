"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии

Российская телеведущая Дана Борисова 2 ноября в Instagram обвинила экс-супруга и отца своей 13-летней дочери Полины Максима Аксенова в домашнем насилии, совершенном по отношению к их ребенку.
"Моя семья столкнулась с домашним насилием. В пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке. Макс с порога стал оскорблять Полину: "Ты – страшная, ты – жирная, ты – никто, вся в мать, а потом повалил на пол и избил ремнем", – написала Борисова.
По словам ведущей, родители бывшего мужа не заступились за внучку, когда тот начал бить Полину.
"У нее полосы от ремня по всему телу, вывихнут палец на руке. Что нам делать?" – обратилась за советом к подписчикам Борисова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всем здравствуйте. Так страшно .Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием . В Пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе ,бабушке и дедушке Я уже рассказывала о своеобразии этой семьи ,они всю жизнь живут вместе ,Макс ни разу не был женат ,и Полина его единственный ребёнок с порога стал оскорблять Полину ,ты страшная ,ты жирная ,ты никто ,вся в мать ,а потом набросился ,повалил на пол и избил ремнём ВАЖНО * Бабушка и дедушка в этот момент находились Рядом ,но когда он стал ее бить ,ушли в другую комнату ,чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЁНКА . В результате такого ВОСПИТАНИЯ ,у неё полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке И что нам делать ?Молчать ?Плакать эти дни от бессилия ?Подскажите ,ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ И КАК СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬЮ * И как наказать такого насильника ? #данаборисова #домашнеенасилие #страшно #подросток #больно #насилиюнетоправдания
Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".
Будучи в отношениях с Аксеновым, Борисова в 2007 году родила дочь Полину. В 2015 году ведущая вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко, но этот брак распался спустя восемь месяцев.
В мае 2020 года Борисова в интервью YouTube-каналу Super рассказала, что занималась эскортом и употребляла наркотики.