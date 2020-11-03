"Повалил на пол и избил ремнем". Борисова обвинила отца своей дочери в домашнем насилии

По словам российской телеведущей Даны Борисовой, отец ее 13-летней дочери Полины Максим Аксенов с порога набросился на ребенка с оскорблениями, а после начал бить ремнем.

Российская телеведущая Дана Борисова 2 ноября в Instagram обвинила экс-супруга и отца своей 13-летней дочери Полины Максима Аксенова в домашнем насилии, совершенном по отношению к их ребенку.

"Моя семья столкнулась с домашним насилием. В пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке. Макс с порога стал оскорблять Полину: "Ты – страшная, ты – жирная, ты – никто, вся в мать, а потом повалил на пол и избил ремнем", – написала Борисова.

По словам ведущей, родители бывшего мужа не заступились за внучку, когда тот начал бить Полину.

"У нее полосы от ремня по всему телу, вывихнут палец на руке. Что нам делать?" – обратилась за советом к подписчикам Борисова.

Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".

Будучи в отношениях с Аксеновым, Борисова в 2007 году родила дочь Полину. В 2015 году ведущая вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко, но этот брак распался спустя восемь месяцев.

В мае 2020 года Борисова в интервью YouTube-каналу Super рассказала, что занималась эскортом и употребляла наркотики.