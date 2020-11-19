Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, комментируя призыв коллеги Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах, заявила, что артисты должны создавать людям настроение.

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Лолита: Коллеги, не срывайте "огоньки"
Лолита: Коллеги, не срывайте "огоньки"
Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская призвала коллег по шоу-бизнесу не срывать съемки новогодних программ на федеральных каналах Российской Федерации. Свое видеообращение певица разместила 18 ноября в Instagram.

Поблагодарив сперва поклонников за поздравления с днем рождения, Милявская попросила их не осуждать тех артистов, которые жалуются на материальные трудности во время ужесточения карантина.

"Единственное, с чем я не согласна у Валеры Меладзе – что надо бойкотировать "огоньки". Честно скажу, я из тех людей, кто в "огоньки" ходить не хотел, но в этом году поняла, что надо создавать людям настроение. Поэтому, коллеги, не срывайте "огоньки". Наверное, это и есть наш маленький миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо. Это я лично про свой репертуар говорю", – заявила артистка.

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его поддержал российский актер украинского происхождения, участник московского театра "Квартет И" Леонид Барац, а певец Лев Лещенко рассказал, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей. Юморист Владимир Винокур сообщил, что в сложившейся ситуации мог бы строить "какие-то дачи, дома", так как по первому образованию он строитель.

Ведущая Дана Борисова предложила помощь артистам, предоставив им талоны на еду и скидки на услуги.

В то же время певец Витас призвал коллег "перестать думать о бабле" и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.

Теги: Лолита Милявская, Дмитрий Песков, концерт, Валерий Меладзе, карантин, Владимир Винокур, Дана Борисова, Витас, Лев Лещенко, Лолита, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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