Винокур назвал странным поведение властей по отношению к артистам в условиях карантина

По словам 72-летнего российского артиста Владимира Винокура, после того, как мэрия Москвы запретила артистам проводить концерты, он задумался о том, чтобы начать строить дачи.

72-летний российский юморист Владимир Винокур считает странным тот факт, что государство во время карантина отвернулось от артистов, запретив им работать в условиях пандемии. Об этом он заявил в комментарии, который опубликован 17 ноября на сайте канала "360".

По словам Винокура, сложившаяся ситуация угрожает не только финансовому благополучию представителей шоу-бизнеса, но и российской культуре в целом.

Винокур подчеркнул, что артистам запрещено выступать в концертных залах в то время, когда в метрополитене или на борту самолета люди находятся вплотную друг к другу.

Озвучивая возможные альтернативные источники заработка, артист завил, что мог бы строить "какие-то дачи, дома", так как по первому образованию он строитель, а также был "прекрасным сварщиком и плотником". При этом Винокур почеркнул, что профессионалом себя считает именно на сцене.

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его поддержал российский актер украинского происхождения, участник московского театра "Квартет И" Леонид Барац, а певец Лев Лещенко рассказал, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей.

В то же время певец Витас призвал коллег "перестать думать о бабле" и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.