Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь

Российская телеведущая Дана Борисова считает, что в условиях ужесточения карантина государство и благотворительные фонды могли бы помочь бедствующим артистам.

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Борисова зарабатывает благодаря съемках и рекламе
Борисова зарабатывает благодаря съемках и рекламе
Фото: danaborisova_official / Instagram

Российская телеведущая Дана Борисова в комментарии российскому изданию ФАН предложила выдавать бедствующим из-за карантина коллегам из шоу-бизнеса талоны на еду и предоставлять скидки на услуги.

"Артисты, конечно, оказались за чертой бедности. Они прождали карантин, прождали лето и ждали новогодний корпоратив. Артистам нужна помощь. От государства, от благотворительных фондов, только не деньги, нет. Например, скидки на услуги, которые необходимы. Даже на еду. По талонам пусть себе что-то покупают, сосиски какие-то себе берут", – заявила она.

Комментируя свое финансовое положение, Борисова отметила, что ей доход приносят съемки и реклама в соцсетях.

С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его поддержал российский актер украинского происхождения, участник московского театра "Квартет И" Леонид Барац, а певец Лев Лещенко рассказал, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей. Юморист Владимир Винокур сообщил, что в сложившейся ситуации мог бы строить "какие-то дачи, дома", так как по первому образованию он строитель.

В то же время певец Витас призвал коллег "перестать думать о бабле" и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.

Теги: Валерий Меладзе, карантин, Дана Борисова
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