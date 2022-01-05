"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике

Ведущая отметила, что отправилась в отпуск вместе с матерью и дочерью. На заглавном фото Борисова позирует в полный рост, опираясь на ограждение, а на втором она снимке изображена вместе с матерью.
"Лучше не выкладывать такие фото. Что там красивого?" – отреагировали подписчики.
"Зато честно", – поддержали ведущую поклонники.
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Дана Борисова родилась в 1976 году в Мозыре (Беларусь). Она вела программу "Армейский магазин" на российском "Первом канале". В 2011 году участвовала в шоу украинского канала "1+1" "Зірка+зірка".
В 2007 году Борисова родила дочь Полину.
В мае 2020 года ведущая рассказала, что когда употребляла наркотики, занималась оказанием эскорт-услуг, получая за это до $10 тыс. Борисова подчеркнула, что подобные предложения поступали ей и после того, как она избавилась от наркозависимости.
В начале декабря 2021 года Борисова сделала липосакцию живота, спины и ног.