"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике

Ведущая отметила, что отправилась в отпуск вместе с матерью и дочерью. На заглавном фото Борисова позирует в полный рост, опираясь на ограждение, а на втором она снимке изображена вместе с матерью.

"Лучше не выкладывать такие фото. Что там красивого?" – отреагировали подписчики.

"Зато честно", – поддержали ведущую поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)