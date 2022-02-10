"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова во время отдыха в бассейне сменила пять купальников

"Вот и долгожданные фото в купальниках. Какой мне подходит больше всего?" – написала артистка.

Она позировала в кадре на фоне различных локаций сидя, стоя, а в конце продемонстрировала шпагат.

"Мне губки понравились", – написали фолловеры, подразумевая желтый раздельный купальник с принтом алых губ, который балерина показала на втором фото.

"Первый. А в остальных чашечка в бюстгальтере маловата, грудь вываливается", – прокомментировали подписчики.