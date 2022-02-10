Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2022
 
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"Мне губки понравились", "В остальных чашечка маловата". Волочкова во время отдыха в бассейне сменила пять купальников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волочкова находится в базе сайта "Миротворец"
Волочкова находится в базе сайта "Миротворец"
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 10 февраля опубликовала в Instagram снимки, на которых она запечатлена в купальниках пяти разных расцветок и дизайна во время отдыха в бассейне.

"Вот и долгожданные фото в купальниках. Какой мне подходит больше всего?" – написала артистка.

Она позировала в кадре на фоне различных локаций сидя, стоя, а в конце продемонстрировала шпагат.

"Мне губки понравились", – написали фолловеры, подразумевая желтый раздельный купальник с принтом алых губ, который балерина показала на втором фото.

"Первый. А в остальных чашечка в бюстгальтере маловата, грудь вываливается", – прокомментировали подписчики.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

9 февраля артистка сообщила подписчикам, что уже не одна – на новых фото она позировала в своем доме в обнимку с экс-бойфрендом по имени Олег.

10 февраля Кузнецов заявил, что "любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала". По словам Кузнецова, в будущем между ними невозможны отношения.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Теги: Анастасия Волочкова, купальник, шпагат, грудь, бюстгальтер, бассейн
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