"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике

Певица позирует на фото в летнем наряде, состоящем из шорт и топа свободного кроя с декольте.

"Отпуск давно закончился, а вот фотки из него – еще нет", – написала артистка.

"Шортики – зачет", – оценили снимки подписчики.

"Красотка, ни взять, ни отнять", – написали поклонники.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в 2019 году. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. От предыдущих отношений у него есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая.