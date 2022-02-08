Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2022
 
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"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике

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Каменских: Отпуск давно закончился, а вот фотки из него еще нет
Каменских: Отпуск давно закончился, а вот фотки из него – еще нет
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 8 февраля поделилась с подписчиками в Instagram снимками, которые были сделаны во время недавней поездки в Мексику – в январе певица отдыхала там вместе с мужем, украинским рэпером и продюсером Потапом ( Алексеем Потапенко).

Певица позирует на фото в летнем наряде, состоящем из шорт и топа свободного кроя с декольте.

тпуск давно закончился, а вот фотки из него – еще нет", – написала артистка.

"Шортики – зачет", – оценили снимки подписчики.

"Красотка, ни взять, ни отнять", – написали поклонники.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в 2019 году. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. От предыдущих отношений у него есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая.

Теги: Мексика, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, декольте
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