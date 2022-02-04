"Повезло Потапу". Каменских показала, что умеет делать языком

В ролике звучит трек американской певицы Megan Thee Stallion Kitty Kat.

"Этот Меркурий меня доведет", – написала она.

Речь идет о ретроградном Меркурии, период которого длился с 14 января по 3 февраля. Ретроградным движением планет называют явление, когда небесное тело идет назад.

"Сходит с ума", – отметили фолловеры.

"Повезло Потапу", – заявили они.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.