Жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит ее ежедневный перекус, и снялась с большой миской

Наталья и Виталий Кличко оформили отношения в 1996 году Фото: ЕРА

"В последние годы многие из вас перешли или были вынуждены перейти в режим домашнего офиса... А иногда перерыв на обед либо сдвигается, либо вовсе пропускается. Как выглядит ваш обеденный перерыв, если вы работаете из дома и вообще с паузами? Вы находите время для себя – на перезагрузку?" – спросила она.

Жена мэра Киева показала фото, снятое во время ее перекуса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Кличко отметила в Stories, что готовит перекус из черного хлеба, козьего сыра, хумуса, авокадо, помидоров, яиц и оливкового масла.

Также она показала салат, который может есть на протяжении дня. Кличко запечатлена на фото с большой миской в руке. Рецептом блюда она делиться не стала.

Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram