"Очень красивая". 55-летняя Хайек снялась в топе с "хищным" принтом

"Вот и наступил год Тигра", – написала она и сопроводила пост хэштегом "китайский Новый год".

"Очень красивая", – прокомментировала подписчица yes__im_tae.

Контекст:

По китайскому календарю новый, 2022 год, наступил 1 февраля. Его символом является Синий Водяной Тигр.

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.