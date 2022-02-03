"Роскошно", "Очень-очень горячо и сексуально". 55-летняя Хайек снялась в платье, сильно облегающем грудь

Актриса позировала в золотистом платье, сильно облегающем грудь, и в золотом венке из лавровых листьев.

Хайек сообщила, что стала амбассадором автомобильной марки BMW в США.

"Я так взволнована, что моя первая реклама BMW USA посвящена их первому электрическому iX", – написала она и отметила, что промокампания стартует 13 февраля.

"Роскошно", – прокомментировала подписчица karinerdon7.

"Очень-очень горячо и сексуально", – написал samkim392.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.