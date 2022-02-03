"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом

"Нашла фотку древнюю. Мне ее подарил один парень, которого я считала своим другом. Много лет. А однажды он позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей", – рассказала она.
Цибульская опубликовала фото оборота снимка с подписью "Олечке от Димы".
Цибульская призналась, что ей было обидно слышать негатив в свой адрес.
"Я считала его гениальным музыкантом и близким другом. (...) Проплакала всю ночь", – призналась она.
На попытку примирения со стороны Дмитрия Цибульская ответила отказом.
"Я грубо ответила и объяснила, что он для меня никто. (...) С говнюками нужно прощаться. Даже если больно", – подчеркнула она.
Певица показала разорванное фото с подписью.
Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".