"Позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей". Цибульская рассказала о ссоре с известным музыкантом

Цибульская: С говнюками нужно прощаться. Даже если больно Фото: cybulskaya / Instagram

"Нашла фотку древнюю. Мне ее подарил один парень, которого я считала своим другом. Много лет. А однажды он позвонил пьяный и наговорил кучу гадостей", – рассказала она.

Цибульская опубликовала фото оборота снимка с подписью "Олечке от Димы".

Фото: cybulskaya / Instagram

Цибульская призналась, что ей было обидно слышать негатив в свой адрес.

"Я считала его гениальным музыкантом и близким другом. (...) Проплакала всю ночь", – призналась она.

Фото: cybulskaya / Instagram

На попытку примирения со стороны Дмитрия Цибульская ответила отказом.

"Я грубо ответила и объяснила, что он для меня никто. (...) С говнюками нужно прощаться. Даже если больно", – подчеркнула она.

Певица показала разорванное фото с подписью.

Фото: cybulskaya / Instagram