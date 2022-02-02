Бузова: Я думала, жить без него не могу… Фото: my_bu.zova86 / Instagram

“Я думала, жить без него не могу…” – написала она. В ролике звучит песня Бузовой "Не буди во мне зверя".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"Лифон забыла надеть, Бузова", – заявила подписчица dikii__angel__fan.

"Что ж вечно соски торчат?" – спросила anka56.

"Распустила висячие лепехи. Была бы даже маленькая грудь – приятно глазу. А здесь – грудей нет, и висит кожа. Безобразно, и не эстетично", – заявила jenia3066.