“Я думала, жить без него не могу…” – написала она. В ролике звучит песня Бузовой "Не буди во мне зверя".
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"Лифон забыла надеть, Бузова", – заявила подписчица dikii__angel__fan.
"Что ж вечно соски торчат?" – спросила anka56.
"Распустила висячие лепехи. Была бы даже маленькая грудь – приятно глазу. А здесь – грудей нет, и висит кожа. Безобразно, и не эстетично", – заявила jenia3066.
Бузова стала известна после участия в реалити-шоу "Дом–2" на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.
Бузова состояла в отношениях с Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021 года российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.
22 января Бузова заявила, что рассталась с певцом Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.