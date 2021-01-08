Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2021
 
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Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ

Российская певица Ольга Бузова во время церемонии бракосочетания была в белом платье с бахромой, а ее жених, певец Dava выбрал белую рубашку и светлые брюки. О регистрации брака сообщил российский таблоид.

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Бузова старше Dava на семь лет
Бузова старше Dava на семь лет
Фото: buzova86 / Instagram

На Мальдивах состоялась тайная церемония бракосочетания российской певицы Ольги Бузовой и артиста Dava (Давида Манукяна), сообщает 8 января российский таблоид Star Xit.

Издание подчеркивает, что свадебная церемония состоялась в день, когда пара отмечала 17 месяцев с момента их романтических отношений.

Видео церемонии в том числе размещено 8 января на странице фан-аккаунта пары в Instagram. Невеста запечатлена в белом платье с бахромой, а жених выбрал для церемонии белую рубашку и светлые брюки. В момент обмена клятвами играл свадебный марш Мендельсона.

На странице певицы в Instagram поклонники уже поздравляют Бузову с днем свадьбы. 

"Поздравляю. Будьте счастливы", – написали фолловеры.

Ни артистка, ни ее избранник пока что не прокомментировал информацию о собственной свадьбе.

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

С августа 2019 года Бузова состоит в отношениях с Dava. Певица старше избранника на семь лет.

Теги: свадьба, Ольга Бузова, Мальдивы, Dava
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