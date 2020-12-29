Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2020
 
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"В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео

Пользователи сети раскритиковали образы российских артистов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, а также продюсера Яны Рудковской, сыгравших в новогоднем клипе певца Dava "простых людей".

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Киркоров, Бузова и Рудковская с сыном в таком виде снялись в новогоднем клипе
Киркоров, Бузова и Рудковская с сыном в таком виде снялись в новогоднем клипе
Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская 29 декабря в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена вместе с российским артистом Филиппом Киркоровым, певицей Ольгой Бузовой и своим шестилетним сыном Александром Плющенко.

Киркоров позирует в кадре в тельняшке и спортивных штанах, а Бузова с Рудковской для съемок нарядились в домашние цветастые халаты, уложив небрежно волосы в пучки. Сын Рудковской запечатлен на фото в широких штанах и белой майке.

Компания в качестве фона выбрала антураж, напоминающий дизайн советских квартир с ковром на стене.

"Мне кажется, в таком имидже и гриме вы нас еще не видели", – подписала Рудковская фото.

"А вот в реале бы они так жили, как в провинциях живут, посмотрела бы я", – прокомментировали антигламурные фото фолловеры Рудковской.

"Хулиганы", – отреагировала на публикацию Татьяна Навка – супруга пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"А мы так живем", – написали пользователи сети.

"В таком имидже большинство России", – заявили подписчики.

По словам Рудковской, фотографии были сделаны во время съемок новогоднего клипа на песню "Снежинки", премьера которой состоялась 28 декабря на YouTube-канале бойфренда Бузовой – певца Dava.

ВИДЕО
Видео: Dava / YouTube

Новогодний ролик снят по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка". По сюжету у героини Бузовой и певца Dava есть дочь, которой родители под Новый год решили рассказать историю своего знакомства. В ней Бузова изображена была Золушкой из бедной семьи, а Dava – cыном обеспеченных родителей. Родителей героини Бузовой сыграли Рудковская и Киркоров.

Теги: Филипп Киркоров, клип, Ольга Бузова, Яна Рудковская, Александр Плющенко
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