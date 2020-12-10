  "Лучше бы Леша тогда шел на "Танцы со звездами", если хочет новую аудиторию". Педан прокомментировал желание Потапа сотрудничать с Бузовой

Комментируя инициативу украинского продюсера и певца Потапа (Алексея Потапенко) сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой, украинский ведущий Александр Педан заявил, что против того, чтобы в Украину приезжали артисты из России и "забирали хлеб". В качестве альтернативы Педан посоветовал Потапу для расширения своей аудитории принять участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Педан: Я против, чтобы сюда ездили российские артисты и забирали хлеб у украинцев Фото: pedanos / Instagram

Украинский ведущий, блогер Александр Педан в интервью, которое 9 декабря размещено на YouTube-канале hromadske, прокомментировал инициативу украинского продюсера и певца Потапа (Алексея Потапенко) записать совместный трек с российской артисткой Ольгой Бузовой.

По словам Педана, он не понимает, в чем Потап видит для себя выгоду от этого сотрудничества.

"Может, он уже просто не видит перспективы, куда дальше идти? У нас тут осталось пять артистов в топе: [Оля] Полякова, Потап, Monatik, Dorofeeva и Тина Кароль, которая не хочет сотрудничать. Не знаю, лучше бы Леша тогда шел на "Танцы со звездами" танцевать, если хочет новую аудиторию. Я даже не понимаю, в чем здесь его профит? Бузова сюда не приедет – ее, слава богу, не пустят. Даже если приедет – я против, чтобы сюда ездили российские артисты и забирали хлеб у украинцев. Его и так немного. Ездить Потапу туда? Ну вроде бы не будет. Не собирался вроде бы работать на Россию. Может, у него что-то поменялось в планах? Что ему это даст? На фига ему российский рынок, это знает только Леша", – заявил Педан.

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Видео: hromadske / YouTube

10 ноября Потап записал ролик, в котором попросил Бузову откликнуться на его предложение о сотрудничестве. Инициатива была подвергнута критике со стороны украинских пользователей.

В ответ продюсер заявил, что его желание записать совместный клип с Бузовой продиктовано намерением расширить свою аудиторию.

Бузова – российская телеведущая и певица. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Посещала аннексированный Крым.