Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
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"Человек творит страшные вещи". Бузова заявила, что рассталась со своим избранником

Российская певица Ольга Бузова и ее избранник, певец Dava в начале января сыграли на Мальдивах свадьбу. Спустя две недели после церемонии Бузова объявила, что они больше не пара, а себя назвала свободной девушкой.

Бузова и Dava в начале января сыграли свадьбу на Мальдивах
Бузова и Dava в начале января сыграли свадьбу на Мальдивах
Фото: buzova86 / Instagram

Российская певица и блогер Ольга Бузова рассталась с певцом Dava (Давидом Манукяном). Об этом она написала 22 января в Instagram.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но!" – заявила она.

Бузова заявила, что не может рассказать о том, что стало причиной разрыва из "уважения к своей любви".

"Отписываемся от Dava", – отреагировали на публикацию фолловеры артистки.

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

С августа 2019 года Бузова состоит в отношениях с Dava. Певица старше избранника на семь лет.

8 января российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах., но пара от комментариев события воздержалась.

По информации издания kp.ru церемония была символической, а брак не имеет юридического статуса.

Теги: скандал, Ольга Бузова, певец, развод, Dava
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