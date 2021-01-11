Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
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Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ

Брачная церемония на Мальдивах могла обойтись российской певице Ольге Бузовой гораздо дешевле ее стоимости, предполагает российское издание kp.ru.

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Бузова и Dava устроили на Мальдивах свадебную церемонию
Бузова и Dava устроили на Мальдивах свадебную церемонию
Фото: buzova86 / Instagram

Свадьба российской певицы Ольги Бузовой и ее избранника Dava (Давид Манукян) на Мальдивах была символической, а их брак не имеет юридического статуса, сообщило 8 января российского издание kp.ru.

В опубликованной на сайте статье говорится, что организация брачных церемоний на Мальдивах является популярной услугой в каждом отеле и обходится туристам примерно в 700 долларов (около 20 тыс. грн). После завершения церемонии ведущий вручает паре сертификат, которые не имеет юридической силы.

Издание не исключает, что Бузовой брачная церемония обошлась гораздо дешевле, так как на ее странице в Instagram "размещена реклама отеля, в котором остановилась пара".

О тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах 8 января сообщили российские СМИ. Пара эту информацию не комментирует. 

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

С августа 2019 года Бузова состоит в отношениях с Dava. Певица старше избранника на семь лет.

Теги: свадьба, Ольга Бузова, Мальдивы, Dava
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