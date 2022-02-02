"Как тебя занесло туда?", "Пополнела". Maruv, которой приписывают беременность, показала фото в красном латексе

На фото певица запечатлена блондинкой.
"Люблю экспериментировать с образами! Соскучились по блонде? Может, вернуться?" – спросила она.
На фото певица запечатлена стоящей на коленях и сидящей на корточках.
"Можно. Но пополнела. А так умница!" – прокомментировал подписчик Рачик Арушанян.
"Как тебя занесло туда?" – спросил Владимир Зинович.
"На Шэрон Стоун похожа", – отметила Нелли Верховская.
По информации инсайдеров, Maruv беременна первенцем.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.