"Как тебя занесло туда?", "Пополнела". Maruv, которой приписывают беременность, показала фото в красном латексе

На фото певица запечатлена блондинкой.

"Люблю экспериментировать с образами! Соскучились по блонде? Может, вернуться?" – спросила она.

На фото певица запечатлена стоящей на коленях и сидящей на корточках.

"Можно. Но пополнела. А так умница!" – прокомментировал подписчик Рачик Арушанян.

"Как тебя занесло туда?" – спросил Владимир Зинович.

"На Шэрон Стоун похожа", – отметила Нелли Верховская.