"Мальвина уже не та", "Губищи утиные тебя изуродовали!" Седокова удивила сеть переменами во внешности

Седокова показала, как выглядит с синими, светлыми, черными и русыми волосами.

"Большие перемены? (...) А теперь угадайте, какое из этих фото настоящее, и как кардинально я изменилась", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Мальвина уже не та", – заявил подписчик dkadisevskis.

"Губищи утиные тебя изуродовали!" – написал platonov4822.