"Глядя на вас, настроение поднимается". Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса

"А как ваше настроение? Танцуй, пока молодой", – написала она.

Loboda снялась в бюстгальтере-бандо и длинной юбке. Певица прошлась перед камерой, показав в финале ролика грудь с нижнего ракурса.

Исполнительница не сообщила, где именно проводит отдых.

"Светлана, глядя на вас, настроение поднимается", – призналась подписчица ksenia2002__.

"Роскошная", – написал korysnyi_chokolad.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.